Una ‘Belva’ al posto di Selvaggia | Fagnani verso la giuria di ‘Ballando’
Si parla di un cambio nel cast dei giudici di 'Ballando con le Stelle', con la possibilità che Francesca Fagnani sostituisca Selvaggia Lucarelli. La presenza di Fagnani come possibile nuova giurata viene sempre più spesso menzionata. La decisione non è ancora ufficiale, ma la sostituzione sembra imminente. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai responsabili del programma.
(Adnkronos) – Una Belva al posto di Selvaggia. È questo, a quanto apprende l'Adnkronos, il passaggio di testimone che si prepara a 'Ballando con le Stelle', dove il nome di Francesca Fagnani circola sempre più insistentemente come possibile nuova giurata al posto di Selvaggia Lucarelli. Un cambio di volto che sarebbe anche un cambio di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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