Durante un evento sulla Costiera Amalfitana, un confronto tra una conduttrice e un giornalista si è acceso in modo acceso. La conduttrice ha attaccato il giornalista, che si è improvvisato “Belva” per rispondere. La discussione si è protratta con toni vivaci e un video del momento è stato condiviso online, mostrando il confronto tra i due protagonisti.

Botta e risposta “frizzante” tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo a Minori, sulla Costiera Amalfitana, nella serata in programma per l’evento Appuntamenti d’Estate 2026, ed è subito estate tra il mare, le luci di Minori, la brezza estiva che accarezza gli appuntamenti mediatici in salsa glamour e una spumeggiante resa dei conti generazionale a colpi di cliché graffianti serviti al microfono. Scintille in Costiera, botta e risposta di fuoco tra Fagnani e Marzullo. Protagonisti del match più frizzante della settimana, Gigi Marzullo: l’uomo che ha fatto della domanda contorta e della curiosità ingarbugliata in vizi privati e pubbliche virtù degli intervistati di turno uno stile di vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scintille in piazza tra Fagnani e Marzullo, lui s’improvvisa “Belva”, ma è lei a graffiarlo. Il botta e risposta dilaga sul web (video)

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