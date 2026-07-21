Kyle Edmund duro sul calendario | Meno tempo di riposo così non hai tempo per blocchi di allenamento
Kyle Edmund, ex tennista britannico nato nel 1995, ha criticato il calendario degli tornei, sostenendo che prevede meno tempo di riposo, impedendo blocchi di allenamento adeguati. Si è ritirato quasi un anno fa, dopo aver subito numerosi infortuni. La sua carriera, in particolare nel 2018, avrebbe potuto seguire un percorso diverso, ma gli infortuni lo hanno costretto a interrompere l’attività agonistica.
Kyle Edmund, britannico classe 1995, si è ritirato ormai da quasi un anno. Ha pagato i tanti infortuni nel corso della carriera, eppure la sua carriera, soprattutto nel 2018, è stata vicina ad avere un epilogo ben diverso. Era arrivato in semifinale agli Australian Open, aveva ceduto solo a Marin Cilic, si stava guadagnando un posto nell’élite. Poi anche lui non è riuscito ad avere la meglio sul proprio stesso fisico. Ed è proprio lui a parlare a Tennis365 in maniera molto aspra del calendario, quello che sta creando numerose discussioni: “ Non ho dubbi sul fatto che il gioco sia più fisico, soprattutto stando nel circuito e parlando con ex giocatori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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