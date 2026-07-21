Kyle Edmund, ex tennista britannico nato nel 1995, ha criticato il calendario degli tornei, sostenendo che prevede meno tempo di riposo, impedendo blocchi di allenamento adeguati. Si è ritirato quasi un anno fa, dopo aver subito numerosi infortuni. La sua carriera, in particolare nel 2018, avrebbe potuto seguire un percorso diverso, ma gli infortuni lo hanno costretto a interrompere l’attività agonistica.

Kyle Edmund, britannico classe 1995, si è ritirato ormai da quasi un anno. Ha pagato i tanti infortuni nel corso della carriera, eppure la sua carriera, soprattutto nel 2018, è stata vicina ad avere un epilogo ben diverso. Era arrivato in semifinale agli Australian Open, aveva ceduto solo a Marin Cilic, si stava guadagnando un posto nell’élite. Poi anche lui non è riuscito ad avere la meglio sul proprio stesso fisico. Ed è proprio lui a parlare a Tennis365 in maniera molto aspra del calendario, quello che sta creando numerose discussioni: “ Non ho dubbi sul fatto che il gioco sia più fisico, soprattutto stando nel circuito e parlando con ex giocatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kyle Edmund duro sul calendario: “Meno tempo di riposo, così non hai tempo per blocchi di allenamento”

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