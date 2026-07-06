Papa Leone a Castel Gandolfo Tempo di riposo Angelus e udienze

Da tv2000.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Papa ha pregato per le vittime del terremoto in Venezuela durante l’Angelus di ieri e nel pomeriggio si è spostato a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. La visita nel comune laziale durerà fino a lunedì 27 luglio, secondo una comunicazione della Prefettura della Casa Pontificia. Durante il soggiorno, è previsto che partecipi a momenti di preghiera e riceva alcune udienze private. Non sono stati annunciati altri impegni ufficiali nel suo programma.

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Papa Leone ha pregato per le vittime del sisma in Venezuela ieri all’Angelus prima di trasferirsi, nel pomeriggio, a Castel Gandolfo. Il Pontefice si è recato nel comune laziale dove trascorrerà un periodo di riposo fino a lunedì 27 luglio, come reso noto da una nota della Prefettura della Casa Pontificia. Servizio di Paolo Fucili. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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