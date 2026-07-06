Papa Leone a Castel Gandolfo Tempo di riposo Angelus e udienze
Il Papa ha pregato per le vittime del terremoto in Venezuela durante l’Angelus di ieri e nel pomeriggio si è spostato a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. La visita nel comune laziale durerà fino a lunedì 27 luglio, secondo una comunicazione della Prefettura della Casa Pontificia. Durante il soggiorno, è previsto che partecipi a momenti di preghiera e riceva alcune udienze private. Non sono stati annunciati altri impegni ufficiali nel suo programma.
Papa Leone ha pregato per le vittime del sisma in Venezuela ieri all’Angelus prima di trasferirsi, nel pomeriggio, a Castel Gandolfo. Il Pontefice si è recato nel comune laziale dove trascorrerà un periodo di riposo fino a lunedì 27 luglio, come reso noto da una nota della Prefettura della Casa Pontificia. Servizio di Paolo Fucili. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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