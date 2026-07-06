Papa Leone a Castel Gandolfo. Tempo di riposo, Angelus e udienze

Notizia in breve

Il Papa ha pregato per le vittime del terremoto in Venezuela durante l’Angelus di ieri e nel pomeriggio si è spostato a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. La visita nel comune laziale durerà fino a lunedì 27 luglio, secondo una comunicazione della Prefettura della Casa Pontificia. Durante il soggiorno, è previsto che partecipi a momenti di preghiera e riceva alcune udienze private. Non sono stati annunciati altri impegni ufficiali nel suo programma.