La Juventus si ritrova senza nuovi acquisti durante il raduno estivo, a differenza degli anni precedenti. Il solo Jeff Ekhator, giovane e sorridente, è stato presentato tra i giocatori. Intanto, Kolo Muani non ha ancora segnato in questa fase di preparazione, mentre la società valuta l’eventualità di acquistare un attaccante. Due giocatori sono stati costretti ad abbandonare gli allenamenti a causa di infortuni, senza dettagli specifici sulle lesioni o le tempistiche di recupero. La squadra si prepara per la nuova stagione con queste situazioni in corso.

Negli ultimi anni il raduno della Juventus aveva sempre generato entusiasmo e curiosità, sia per conoscere eventuali nuovi acquisti, o un nuovo allenatore: quello del 2026 è stato invece un ritrovarsi in tono molto minore, senza alcun acquisto a esclusione del giovane e sorridente Jeff Ekhator. E a preoccupare non è solo il mercato fermo con le difficoltà a sbloccare Kolo Muani tali da far valutare l'abbandono della pista, ma anche la situazione infortuni di due protagonisti come Kenan Yildiz e Kephren Thuram. All'orizzonte, se l'attaccante francese non dovesse arrivare, potrebbe emergere il nome di Folarin Balogun., Luciano Spalletti ha ritrovato il proprio gruppo a ranghi ridotti: 29 i presenti, molti giovani, quasi nessun titolare ad esclusione di Kalulu, Locatelli, Cambiaso e Thuram. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Kolo Muani non si sblocca, la Juve pensa a Balogun e si preoccupa per due infortunati

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KOLO MUANI alla JUVENTUS MA BASTA! || CALCIOMERCATO DISASTROSO!

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