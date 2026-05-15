La Juve ritorna con forza su Kolo Muani | i motivi che stanno portando i bianconeri a puntare sul francese
La Juventus sta nuovamente mostrando interesse per il calciatore francese. La società sta valutando attentamente le possibilità di ingaggiarlo, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli dell’operazione. La decisione arriva dopo aver analizzato le sue prestazioni e le potenzialità che potrebbe portare alla rosa. Al momento, non ci sono annunci ufficiali o accordi raggiunti, ma le trattative sembrano proseguire con attenzione. La volontà di rafforzare l’attacco è la motivazione principale dietro questa scelta.
di Francesco Spagnolo La Juve non molla Kolo Muani. I motivi che stanno portando i bianconeri a sondare il terreno per il giocatore francese. Le ultime sul transalpino. Le strade del calciomercato sono infinite e spesso portano a clamorosi ritorni di fiamma. In casa bianconera, le ultime indiscrezioni portano con forza verso un nome che ha già dimostrato di poter fare la differenza a Torino. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La Juventus osserva la situazione con enorme interesse Kolo Muani, forte dell’ottimo impatto che la punta ha avuto all’Allianz Stadium nella sua precedente esperienza. I piemontesi si stanno muovendo sotto traccia per anticipare la concorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il ritorno di KOLO MUANI sarebbe DEVASTANTE Analisi Tattica
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