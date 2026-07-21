Klay Thompson | Vorrei chiudere la carriera ai Warriors

Klay Thompson ha dichiarato di voler terminare la carriera con i Warriors. La sua volontà è quella di chiudere il percorso professionale nello stesso team in cui ha iniziato. La notizia arriva in un momento di cambiamenti nel mondo della pallacanestro, con possibili ritorni di giocatori famosi in squadre di origine o in nuove destinazioni. Thompson ha espresso questa preferenza senza indicare intenzioni di trasferimento imminente.

Nell'off-season che potrebbe segnare il ritorno di LeBron a Cleveland o a Miami, perché non sognare un altro comeback di lusso? Firmando autografi al Fanatics Fest di New York, la guardia dei Dallas Mavericks Klay Thompson ha risposto alla "provocazione" di un tifoso, che lo ha invitato a fare ritorno a Golden State, dove ha scritto la storia vincendo 4 anelli. Pronta la risposta del giocatore: "Cavolo, non lo so. Ho ancora un anno di contratto, ma sarebbe bello chiudere la mia carriera con i Warriors". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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