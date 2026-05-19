Lautaro a La Gazzetta | Vorrei chiudere all’Inter Record di Meazza? Devo ricominciare a tirare i rigori

Da internews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martinez ha parlato recentemente in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi legati alla sua carriera e alle sue ambizioni. Tra i punti discussi, ha espresso il desiderio di lasciare l’Inter in futuro e ha fatto riferimento a un record di Meazza, menzionando la necessità di migliorare nella battuta dei rigori. La conversazione ha svelato anche alcuni dettagli sulla sua situazione e sui progetti per il suo percorso professionale.

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di Stefano Cori Lautaro Martinez ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha toccato tantissimi argomenti. Il doblete, i ricordi di infanzia, il legame con i familiari, la ripartenza dopo la Champions, i record di gol e non solo. Tutto questo nell’intervista di Lautaro Martinez a La Gazzetta dello Sport: Lautaro Martinez, quale regalo si è fatto per il doblete?   «Niente di particolare. Il regalo è il prossimo obiettivo da raggiungere».  Allora è il secondo Mondiale.   «Magari. Mi sono preparato per arrivarci al top».  Qualcuno le ha fatto un regalo, invece?   «Mio padre e mia madre, che sono arrivati in tempo per i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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