Nicolò Barella ha dichiarato di voler terminare la carriera calcistica e ha aggiunto di lavorare su un approccio più conservativo nel suo gioco. Ha anche rivelato di condividere dettagli con alcuni compagni di squadra, tra cui Pio, Massolin e Stankovic. L’intervista completa è stata rilasciata durante il ritiro in Germania.

di Andrea Greco Barella alla Gazzetta: «Sì, vorrei chiudere qui la carriera! Sto lavorando su un gioco più conservativo». Segui le ultimissime. Direttamente dal ritiro in Germania, l’intervista completa concessa da Nicolò Barella alla Gazzetta dello Sport. RICHIESTE CHIVU – « Di migliorarci ancora di più rispetto all’anno scorso. Vogliamo riprendere come abbiamo finito, quindi giocando il nostro miglior calcio. È un ritiro intenso. C’è chi lo vive meglio, chi si stanca un po’ di più, chi ha bisogno di più tempo per trovare la condizione perfetta. A me di dare una mano alla squadra con le mie caratteristiche. Ora che manca Lauti, che avevo sentito prima della finale, anche di farmi sentire un po’ di più, di fare un po’ il capitano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella alla Gazzetta: «Sì, vorrei chiudere qui la carriera! Sto lavorando su un gioco più conservativo. Pio, Massolin, Stankovic: vi dico tutto»

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