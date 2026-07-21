Kevin Feige ha commentato il reboot di Blade, mai avviato con Mahershala Ali, definendolo uno dei suoi più grandi rimpianti. Il presidente dei Marvel Studios ha spiegato che lo studio ha preferito interrompere il progetto piuttosto che portarlo avanti in assenza di condizioni adeguate. Feige ha espresso sentimenti di fallimento per non aver realizzato il film, senza fornire dettagli sui motivi specifici della cancellazione.

Kevin Feige ha parlato apertamente del travagliato reboot di Blade, mai entrato in produzione con Mahershala Ali. Il presidente dei Marvel Studios ha definito il progetto uno dei suoi più grandi rimpianti, spiegando perché lo studio abbia preferito fermarsi piuttosto che realizzare un film non all'altezza. Tra i progetti più tormentati della recente storia dei Marvel Studios, il reboot di Blade occupa senza dubbio un posto speciale. Annunciato nel 2019 con Mahershala Ali nel ruolo del celebre cacciatore di vampiri, il film non è mai riuscito a entrare davvero in produzione, fino alla definitiva rimozione dal calendario delle uscite. A tornare sull'argomento è stato direttamente Kevin Feige, che durante il podcast Happy Sad Confused ha parlato senza mezzi termini della vicenda, definendola uno dei maggiori rimpianti della sua carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kevin Feige sul reboot cancellato di Blade: "Mi sento un fallito per non averlo fatto con Mahershala Ali"

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