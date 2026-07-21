Adam Driver ha rifiutato più volte di entrare nel Marvel Cinematic Universe, secondo quanto riferito dal presidente dei Marvel Studios. Feige ha commentato con ironia che ogni volta si tenta di contattarlo tramite videochiamata, ma l'attore risponde sempre negativamente, preferendo dedicarsi ad altri progetti. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questi rifiuti o sui ruoli proposti.

Kevin Feige ha rivelato che Adam Driver ha rifiutato più volte di entrare nel Marvel Cinematic Universe. Il presidente dei Marvel Studios ha raccontato con ironia che ogni nuovo tentativo si conclude allo stesso modo, mentre l'attore continua a scegliere altri progetti. Adam Driver resta uno dei grandi nomi di Hollywood che il Marvel Cinematic Universe non è ancora riuscito a conquistare. A confermarlo è stato direttamente Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, che ha raccontato come negli anni il rapporto con l'attore sia diventato quasi una simpatica consuetudine. "È diventata una tradizione" Ospite del podcast Happy Sad Confused, Feige ha ammesso che lo studio continua periodicamente a proporre nuovi progetti alla star di Star Wars, salvo ricevere puntualmente un rifiuto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Adam Driver continua a rifiutare film Marvel, Kevin Feige: "Ormai è tradizione videochiamarlo per un no"

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