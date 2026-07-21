Adam Driver negli X-Men? Kevin Feige conferma le trattative ma c’è una brutta notizia

Notizia in breve

Kevin Feige ha confermato che ci sono trattative in corso con Adam Driver per un ruolo negli X-Men del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, è arrivata una notizia negativa: l’attore non sarà nel film in uscita. Le voci sul cast rimangono vive, ma nessuna conferma definitiva sulla partecipazione di Driver. La produzione del reboot degli X-Men si sta comunque muovendo, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.