Adam Driver negli X-Men? Kevin Feige conferma le trattative ma c’è una brutta notizia
Kevin Feige ha confermato che ci sono trattative in corso con Adam Driver per un ruolo negli X-Men del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, è arrivata una notizia negativa: l’attore non sarà nel film in uscita. Le voci sul cast rimangono vive, ma nessuna conferma definitiva sulla partecipazione di Driver. La produzione del reboot degli X-Men si sta comunque muovendo, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.
Le voci sul casting del reboot degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe (MCU) continuano a rincorrersi, alimentate dall’attesa di scoprire quali volti daranno vita ai celebri mutanti. Tra i nomi più caldi emersi di recente c’è quello di Adam Driver, accostato da diversi rumor al ruolo di Magneto. A fare chiarezza sulla questione è intervenuto direttamente il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, lasciando però i fan con l’amaro in bocca. Il retroscena: “Una tradizione fare Zoom con lui. e vederlo rifiutare”. Durante una recente intervista rilasciata a Deadline, Feige non ha nascosto l’interesse della Marvel nei confronti dell’ex interprete di Kylo Ren nella trilogia sequel di Star Wars. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Adam Driver Reportedly Eyed as MCU X Men Villain After Rejecting Reed Richards
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adam driver ogni volta che questi poracci della marvel provano a contattarlo per un ruolo x.com
Kevin Feige conferma le trattative con Adam Driver per il cast del film reboot degli X-Men diretto da Jake Schreier in uscita a maggio del 2028 e prodotto da Marvel Studios e la Disney Pictures. facebook