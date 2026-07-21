Adam Driver negli X-Men? Kevin Feige conferma le trattative ma c’è una brutta notizia

Da nerdpool.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kevin Feige ha confermato che ci sono trattative in corso con Adam Driver per un ruolo negli X-Men del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, è arrivata una notizia negativa: l’attore non sarà nel film in uscita. Le voci sul cast rimangono vive, ma nessuna conferma definitiva sulla partecipazione di Driver. La produzione del reboot degli X-Men si sta comunque muovendo, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

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Le voci sul casting del reboot degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe (MCU) continuano a rincorrersi, alimentate dall’attesa di scoprire quali volti daranno vita ai celebri mutanti. Tra i nomi più caldi emersi di recente c’è quello di Adam Driver, accostato da diversi rumor al ruolo di Magneto. A fare chiarezza sulla questione è intervenuto direttamente il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, lasciando però i fan con l’amaro in bocca. Il retroscena: “Una tradizione fare Zoom con lui. e vederlo rifiutare”. Durante una recente intervista rilasciata a Deadline, Feige non ha nascosto l’interesse della Marvel nei confronti dell’ex interprete di Kylo Ren nella trilogia sequel di Star Wars. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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