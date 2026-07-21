Ketamina e hashish a casa della nonna arrestato 24enne

Un 24enne di Pontirolo Nuovo è stato arrestato dai carabinieri mentre si trovava nella casa della nonna. Durante il controllo, sono state trovate ketamina e hashish. Il giovane ha tentato di allontanarsi e di nascondere la droga, ma senza successo. È già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati specifici.

Un tentativo di allontanarsi e di occultare la droga non è bastato per sottrarsi al controllo dei carabinieri a un 24enne di Pontirolo Nuovo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un servizio notturno finalizzato al contrasto della microcriminalità e dello spaccio nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani. L’intervento è scattato intorno alle 23:45 del 18 luglio. Durante un servizio di pattugliamento nelle vicinanze di un’area già interessata da alcune segnalazioni relative a possibili attività di spaccio, i militari hanno notato il 24enne tentare di allontanarsi rapidamente alla vista della pattuglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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