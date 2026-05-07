Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Taranto dopo essere stato trovato in possesso di circa 600 grammi di hashish in una scrivania. Durante un controllo, ha tentato di recuperare qualcosa prima di scappare, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma, dove rischia di affrontare un procedimento penale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il giovane a sfuggire al primo controllo?. Cosa ha tentato di recuperare il ragazzo prima di scappare?. Dove era nascosto il carico di hashish trovato in casa?. Quanto avrebbero potuto guadagnare i ragazzi con quel materiale?.? In Breve Sequestrati 600 grammi di hashish e un bilancino di precisione nella scrivania.. Valore potenziale della droga sul mercato superiore ai 10mila euro.. Operazione avvenuta il 4 maggio nella zona periferica di Taranto.. Arresto del ventiquattrenne disposto con misure cautelari in regime di domiciliari.. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia hanno arrestato un ventiquattrenne a Taranto nella tarda serata del 4 maggio, dopo aver scoperto circa 600 grammi di hashish nascosti in una scrivania.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, arrestato 24enne: 600 grammi di hashish in una scrivania

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Taranto, giovane arrestato con 600 grammi di hashish: blitz dei CarabinieriA quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire circa 600 grammi di hashish, suddivisi in panetti e nascosti in un cofanetto all’interno di una scrivania. trmtv.it

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