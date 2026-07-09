Al supermercato della droga in Brianza c’erano cocaina ecstasy hashish e ketamina a volontà | a gestirlo 4 spacciatori

In un'operazione condotta in Brianza, sono stati sequestrati quantitativi di droga tra cui cocaina, ecstasy, hashish, marijuana e ketamina. Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di gestire un’attività di spaccio. La droga veniva distribuita sia in un punto di vendita dedicato che nei parchi della zona. L’indagine ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti di varia natura e quantità.

Agrate Brianza (Monza), 9 Luglio 2026 – Un supermercato della droga, cocaina, hashish, marijuana, ma anche ketamina e ecstasy, spacciata anche nei parchi di Agrate Brianza. Con questa accusa tre italiani e un marocchino sono sotto inchiesta alla Procura di Monza. Un'indagine partita dalla Questura di Milano e sviluppata dai colleghi monzesi, che ora ha portato il gip del Tribunale di Monza ad eseguire quattro interrogatori preventivi in vista della richiesta delle misure cautelari nei confronti di tre agratesi dai 26 ai 35 anni e di un marocchino di 43 anni che risulta residente a Talamona in provincia di Sondrio. Quando scatta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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