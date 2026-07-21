Ai Campionati Europei U18, i marciatori italiani hanno contribuito a salvare il bilancio complessivo della squadra, portando a casa medaglie e punti importanti. Tra i protagonisti, un atleta ha ottenuto un titolo e un totale di otto medaglie, rafforzando la presenza azzurra nelle competizioni internazionali. I risultati confermano la crescita dei giovani talenti italiani, che hanno ottenuto sette ori e 15 medaglie a Banská Bystrica nel 2024, e due titoli e otto medaglie a Rieti nel 2026.

Dai 7 ori e 15 podi di Banská Bystrica 2024 (con annesso dominio nel medagliere) ai 2 titoli con 8 medaglie a Rieti 2026. Eguagliare o migliorare l’edizione record di due anni fa era quasi impossibile, però era comunque lecito attendersi qualcosa in più a livello di prestazioni e risultati dalla spedizione azzurra che ha preso parte la scorsa settimana ai Campionati Europei Under 18 di atletica. L’Italia ha chiuso la rassegna continentale di casa al settimo posto nel medagliere (2-4-2) vinto dalla Gran Bretagna con 8 ori ed in sesta piazza nella classifica a punti (che prende in considerazione tutti i piazzamenti tra i primi 8), trovando... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kelly Doualla ed i marciatori salvano il bilancio azzurro agli Europei U18. I giovani talenti comunque non mancano

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