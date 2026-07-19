Kelly Doualla, medaglia d’oro nei 100 metri agli Europei U18, ha partecipato alla staffetta 4x100 metri allo Stadio Guidobaldi di Rieti, portando la squadra svedese in finale. La giovane atleta di 16 anni ha cambiato distanza e ha contribuito alla qualificazione della squadra. La finale si è svolta con la partecipazione di diverse nazionali, mentre Doualla ha continuato a gareggiare dopo il successo sui 100 metri.

Kelly Doualla è tornata in scena allo Stadio Guidobaldi di Rieti dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 100 metri agli Europei U18. La 16enne lombarda si è rimessa in gioco nella rassegna continentale di categoria, a un giorno e mezza di distanza dall’apoteosi sul rettilineo, dove ha trionfato con il record continentale di categoria (un portentoso 11.14, che l’ha proiettata al secondo posto delle liste italiane assolute di tempo, agganciando Manuela Levorato). La grande promessa dell’atletica tricolore è stata selezionata per la staffetta svedese, un format che viene ormai adottato soltanto nelle competizioni giovanili: ogni squadra schiera quattro atlete, la prima corre 100 metri, la seconda affronta 200 metri, la terza si cimenta sui 300 e la quarta chiude con un 400. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kelly Doualla torna in gara agli Europei U18! Trascina la staffetta svedese in finale e cambia distanza

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