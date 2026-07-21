A soli 18 anni, a causa di un incidente stradale, ha perso la vita l'attrice sorda Kaylee Hottle di Godzilla vs Kong. A dare la notizia suo padre al Tg Lis USA Kaylee Hottle, attrice sorda statunitense, è morta all’età di 18 anni a seguito di un incidente. La notizia è stata data daTMZed è stata poi confermata dal padre attraverso il Tg Lis locale. Infatti Kaylee apparteneva ad una famiglia nella quale entrambi i genitori erano non udenti. La sua storia è molto particolare eil suo handicap è diventato il tratto peculiare del suo ruoloall’interno dei film diGodzilla vs Kong,dove ha recitato. Kaylee Hottleera originaria di Atlanta, in Georgia, nata sorda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kaylee Hottle: si spegne a 18 anni l’attrice di Godzilla

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