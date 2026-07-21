Una giovane attrice del MonsterVerse, nota per il suo ruolo in Godzilla vs. Kong, è morta a 18 anni in un incidente stradale. La notizia è stata comunicata dal padre. La star, non udente, era molto apprezzata nel settore. Nessun dettaglio sulle circostanze dell’incidente è stato reso noto. La comunità cinematografica si è stretta attorno alla famiglia per la perdita improvvisa.

La giovane star non udente protagonista di Godzilla vs. Kong perde la vita a soli 18 anni in un tragico incidente stradale. Ad annunciarlo, il padre. Il mondo del cinema e dello spettacolo piange la prematura scomparsa di Kaylee Hottle. L'attrice sorda, divenuta volto del MonsterVerse per il ruolo di Jia in Godzilla vs. Kong e Godzilla e Kong - Il nuovo impero è morta all'età di 18 anni a causa di un grave incidente d'auto avvenuto nello stato del Maryland. A dare la tragica conferma è stato il padre, Joshua Hottle, ai microfoni della testata americana TMZ. "Sto per salire su un aereo che non avrei mai voluto prendere" ha detto l'uomo durante una diretta sui social in lingua dei segni, spiegando che le autorità . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kaylee Hottle: muore prematuramente la giovane attrice del MonsterVerse

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