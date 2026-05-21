Elena Fornasier, residente a Rauscedo in provincia di Pordenone, è deceduta il 20 maggio all’età di 49 anni. Aveva 18 anni quando un incidente stradale le provocò un coma che durò trent’anni, lasciandola in stato vegetativo. La sua condizione si è protratta per tutto questo tempo senza alcun miglioramento. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti familiari.

Dopo trenta lunghi anni di agonia è morta nel pomeriggio del 20 maggio, a 49 anni, Elena Fornasier, la cittadina di Rauscedo in provincia di Pordenone, rimasta in stato vegetativo dopo l’incidente stradale che aveva sconvolto la sua vita all’età di 18 anni. “Una notizia terribile, che aveva scosso tutta la comunità”, ha ricordato al Gazzettino il sindaco di San Giorgio della Richinvelda. In quel terribile incidente stradale, Elena aveva perso anche la sua amica, morta sul colpo dopo lo schianto fatale. La ragazza invece era rimasta in stato vegetativo, passando da ospedali e strutture per ricoveri a lunga degenza. Fino a ieri, quando la mamma Marianna, insieme alla sorella Federica e agli altri familiari, hanno dato la notizia della sua morte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo trent’anni di agonia è morta Elena Fornasier: aveva 18 anni quando un’incidente la ridusse in stato vegetativo

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Elena Fornasier muore dopo 30 anni di agonia, il grave incidente quando era una ragazza

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