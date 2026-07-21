Un’attrice di 18 anni, nota per i ruoli in due film di “Godzilla” ed è non udente, è morta in un incidente stradale nel Maryland nelle prime ore di questa mattina. L’ufficio dello sceriffo della contea di Frederick ha confermato l’incidente.

Kaylee Hottle, attrice non udente nota per i suoi ruoli in due film di ‘Godzilla‘, è morta in un incidente stradale nel Maryland. Aveva 18 anni. L’ufficio dello sceriffo della contea di Frederick ha riferito che l’incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Hottle era una dei due passeggeri su un’auto uscita di strada, mentre il conducente è stato ricoverato in ospedale con ferite non gravi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kaylee Hottle, morta a 18 anni l’attrice di ‘Godzilla’

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Kaylee Hottle Dies at 18 What Happened to the Godzilla vs. Kong Star

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Kaylee Hottle morta a 18 anni in un incidente nel Maryland, l'attrice sorda aveva interpretato Jia in GodzillaKaylee Hottle, attrice sorda nota per aver interpretato Jia in Godzilla, è morta all’età di 18 anni in un incidente nel Maryland.

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Addio a Kaylee Hottle, morta in un incidente l’attrice che comunicava a segni con Godzilla x.com

Kaylee Hottle è tristemente scomparsa all'età di 18 anni dopo un incidente stradale mortale. Era conosciuta per aver interpretato Jia nei film di Godzilla x Kong. reddit

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