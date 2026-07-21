Kaylee Hottle è morta a 18 anni era tra i protagonisti del MonsterVerse

Da universalmovies.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una drammatica notizia sconvolge il mondo del cinema e la community dei fan del MonsterVerse. All’età di soli 18 anni è scomparsa Kaylee Hottle, la giovane attrice sorda nota a livello internazionale per aver interpretato il ruolo di Jia nei blockbuster Godzilla vs. Kong e Godzilla x Kong: The New Empire. Come confermato dal padre Joshua Hottle e dalle autorità locali tramite la testata americana The Hollywood Reporter, la ragazza è rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto martedì mattina a Frederick, nello stato del Maryland. Un dolore profondo che ha colpito l’intera comunità cinematografica e la Texas School for the Deaf, l’istituto frequentato dalla giovane, che ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una studentessa straordinaria e di un talento purissimo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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'Godzilla vs Kong' child star Kaylee Hottle dead at 18 after tragic car accident

Video 'Godzilla vs Kong' child star Kaylee Hottle dead at 18 after tragic car accident

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