Una drammatica notizia sconvolge il mondo del cinema e la community dei fan del MonsterVerse. All’età di soli 18 anni è scomparsa Kaylee Hottle, la giovane attrice sorda nota a livello internazionale per aver interpretato il ruolo di Jia nei blockbuster Godzilla vs. Kong e Godzilla x Kong: The New Empire. Come confermato dal padre Joshua Hottle e dalle autorità locali tramite la testata americana The Hollywood Reporter, la ragazza è rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto martedì mattina a Frederick, nello stato del Maryland. Un dolore profondo che ha colpito l’intera comunità cinematografica e la Texas School for the Deaf, l’istituto frequentato dalla giovane, che ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una studentessa straordinaria e di un talento purissimo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Kaylee Hottle è morta a 18 anni, era tra i protagonisti del MonsterVerse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

'Godzilla vs Kong' child star Kaylee Hottle dead at 18 after tragic car accident

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Kaylee Hottle morta a 18 anni, il dolore del padre dell’attrice non udente star dei “mostri”

Leggi anche: Kaylee Hottle: muore prematuramente la giovane attrice del MonsterVerse

Temi più discussi: Concerto Bad Bunny annullato per maltempo a Milano, critiche e accuse all'organizzazione: Poteva finire male; Il film fantasy stasera in TV: Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero sabato 11 luglio 2026; Lele Adani afono per la finale dei Mondiali, bufera sul telecronista e il sospetto del richiamo della Rai; Godzilla e Kong – Il nuovo impero, Italia 1 | Trama e cast del film con Rebecca Hall, oggi 11 luglio 2026.

L'attrice di Godzilla x Kong Kaylee Hottle muore a 18 anni dopo un tragico incidente stradale reddit

Addio a Kaylee Hottle: l'attrice di Godzilla è morta in un incidente a soli 18 anniLa conferma della tragica notizia è arrivata dal padre della ragazza, Joshua Hottle, che ha dichiarato al media USA TMZ che la figlia è rimasta uccisa in un incidente in auto avvenuto nelle scorse ore ... cosmopolitan.com

Kaylee Hottle, l'attrice di 'Godzilla vs Kong' muore a 18 anni in un incidente: il papà in lacrime sui socialL'attrice Kaylee Hottle, nota per il ruolo di Jia nel film Godzilla vs. Kong, è morta martedì 21 luglio in un tragico incidente stradale. Aveva 18 anni. A ... ilgazzettino.it