Kate Middleton George si prepara alla vita in collegio Ma con un’enorme differenza

George inizierà la scuola secondaria a settembre, mentre Kate Middleton e William sono attualmente in vacanza. La decisione di iscriverlo in un collegio rappresenta un passo importante per la famiglia. Il cambio di percorso scolastico interessa direttamente il giovane e i suoi genitori, che si stanno preparando per questa nuova fase. La famiglia non ha rivelato ulteriori dettagli sulle modalità dell’iscrizione o sulla struttura scelta.

Kate Middleton e William sono in vacanza ma già pensano al prossimo settembre quando George comincerà la scuola secondaria. Si tratta di un grande cambiamento per lui e per tutta la sua famiglia. Ma non arriverà impreparato, anche se c’è un’enorme differenza rispetto a quando suo padre ha iniziato a frequentare l’Eton College. Kate Middleton, vacanze con preoccupazione. Difficilmente vedremo in pubblico Kate Middleton prima del prossimo settembre. La Principessa del Galles dovrebbe aver iniziato le vacanze ed è altamente improbabile che venga paparazzata durante la sua fuga estiva, magari in bikini. Per lei e per William però non sarà un periodo del tutto riposante, considerando il grande cambiamento che si preparano a vivere, dato che George inizierà la scuola secondaria all’Eton College, la stessa scuola di suo padre. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Prince George is ready to start at Eton College this fall |

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