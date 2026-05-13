L’asilo Allende di Reggio Emilia si appresta ad accogliere la visita della Principessa del Galles, prevista per i prossimi giorni. La notizia ha suscitato entusiasmo tra le mamme e i bambini, alcuni dei quali hanno già immaginato l’evento indossando abiti eleganti e sognando un possibile incontro con la visita reale. La scuola si prepara ad accogliere l’ospite con particolare attenzione e attenzione per i dettagli.

Reggio Emilia, 13 maggio 2026 – Tra i bambini della scuola dell’infanzia Allende (via Gattalupa) c’è chi all’annuncio dell’arrivo della Principessa del Galles si è immaginato l’abito regale con tanto di diadema. “Devo ammettere però che forse a essere emozionate sono più le mamme”, dice Paola Herbertson, che ha appena accompagnato la figlia all’asilo. Sono le nove del mattino di martedì 12 maggio e attorno all’arrivo di Kate Middleton, c’è “molta aspettativa”. https:www.ilrestodelcarlino.itvideokate-lascia-il-centro-malaguzzi-applausi-per-la-principessa-f4dsuevl L’arrivo in città. Britain's Catherine, Princess of Wales greets people outside Reggio Emilia's town hall as part of a two-day visit in Italy, on May 13, 2026.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’asilo Allende si prepara alla visita di Kate Middleton: “Tra mamme e bambini c’è grande emozione”

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