kate middleton si prepara a infrangere la regola ferrea per george

Kate Middleton si appresta a infrangere una regola stabilita con il marito per il bene del figlio. La coppia ha sempre evitato di far vivere i figli in ambienti di prestigio, preferendo un approccio più semplice e vicino alla vita quotidiana. La decisione riguarda una scelta legata alla crescita del bambino, che si discosta dalla linea di condotta adottata finora dai genitori.

C’è una linea che William e Kate hanno sempre tenuto ben salda: crescere i loro figli lontano dai privilegi, il più vicino possibile a una vita comune. Eppure, con l’arrivo di un passaggio importante nella vita del primogenito, quella regola di ferro potrebbe conoscere la sua prima, significativa deroga. Perché a settembre, per il Principe George, cambierà tutto. E i suoi genitori sembrano pronti a rinunciare una delle loro imposizioni più rigide. Kate Middleton, la regola sul cellulare che potrebbe saltare. Fino a oggi, in casa Galles, un principio è stato rispettato senza sconti: nessuno dei tre bambini ha mai avuto uno smartphone tra le mani. 🔗 Leggi su Dilei.it

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