Juventus pressing su Pellegrino | trattativa avanzata Spunta anche Zirkzee

Torino, 21 luglio 2026 – La Juventus entra nella fase decisiva per rinforzare il proprio attacco. Potrebbero essere due gli innesti, ma se sull’asse Parma-Torino si viaggia abbastanza spediti, su quello verso Parigi ci sono rallentamenti e così sta rispuntando una vecchia pista di mercato che porta a Joshua Zirkzee. Andiamo con ordine. I contatti con il Parma proseguono senza sosta e il dialogo tra i due club è ormai a uno stadio avanzato, con l'obiettivo di definire gli ultimi dettagli di un'operazione che potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Mateo Pellegrino è dunque... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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