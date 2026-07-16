juventus pressing totale su mateo pellegrino

Notizia in breve

La Juventus sta considerando diversi profili per rinforzare l’attacco e ha avviato trattative con l’attaccante argentino classe 2001 del Parma, Mateo Pellegrino. Dopo aver acquistato Jeff Ekhator, il club è vicino a definire l’accordo per Pellegrino, che potrebbe unirsi alla rosa nei prossimi giorni. La società sta valutando varie opzioni e ha intensificato i contatti con l’entourage del calciatore.