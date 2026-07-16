Juventus pressing totale su Mateo Pellegrino
La Juventus sta considerando diversi profili per rinforzare l’attacco e ha avviato trattative con l’attaccante argentino classe 2001 del Parma, Mateo Pellegrino. Dopo aver acquistato Jeff Ekhator, il club è vicino a definire l’accordo per Pellegrino, che potrebbe unirsi alla rosa nei prossimi giorni. La società sta valutando varie opzioni e ha intensificato i contatti con l’entourage del calciatore.
La Juventus valuta diversi nomi per l’attacco e, dopo l’acquisto di Jeff Ekhator, è vicina a quello di Mateo Pellegrino, argentino classe 2001 del Parma. Resta da limare la lieve differenza tra la richiesta del club gialloblu e l’offerta dei bianconeri, poi l’attaccante potrà approdare ufficialmente a Torino. I dettagli dell’affare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Parma avrebbe rifiutato la prima proposta della Juve da 5 milioni di prestito, 20 di riscatto e ulteriori 5 di bonus. Per far convergere le necessità di entrambe le squadre – di vendere per gli emiliani e di aggiungere innesti nella rosa per la Vecchia Signora -, si sarebbe passati quindi alla formula dell’ acquisto a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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