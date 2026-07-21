Jeff Ekhator, nuovo attaccante arrivato dal Genoa, dovrà restare fermo per 20 giorni a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. La Juventus ha annunciato che l’atleta ha subito un infortunio che richiederà un periodo di recupero. La società ha comunicato che l’intervento terapeutico sarà monitorato nelle prossime settimane. La presenza dell’attaccante in rosa sarà limitata durante questa fase di recupero.

Non comincia nei migliori dei modi l'avventura di Jeff Ekhator alla Juventus. L'attaccante prelevato dal Genoa dovrà stare fermo per 20 giorni a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. L'esito è emerso dopo gli esami svolti ieri mattina al J Medical, dove ad attenderlo c'erano diversi tifosi. Il giocatore si era fermato (dopo uno contrasto) nell'amichevole col Basilea di sabato, al suo debutto in maglia bianconera, dopo aver giocato i primi 28 minuti. Il classe 2006 ha già cominciato l'iter riabilitativo, dovrebbe saltare tutte le amichevoli in programma a Perth nella prima metà di agosto (sabato 8 con l'Inter, martedì 11 con il Palermo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Juventus, è già emergenza in attacco: per Ekhator stop di 20 giorni

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