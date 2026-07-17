Juventus la prima formazione di Spalletti | Ekhator guida l’attacco contro il Basilea

Da stilejuventus.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ekhator guiderà l’attacco della Juventus contro il Basilea nel primo test estivo, in programma domani al St. Jakob Park. La squadra si prepara alla partita con la formazione di Spalletti, che ha annunciato la prima formazione ufficiale. La sfida segna l’inizio delle amichevoli pre-stagionali della Juventus, con i bianconeri pronti a testare le proprie condizioni in Svizzera.

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La Juventus è pronta ad aprire il sipario sulla nuova stagione. Domani, al St. Jakob Park di Basilea, i bianconeri affronteranno il primo test estivo contro la formazione svizzera allenata dall’ex Stephan Lichtsteiner. Dopo la prima settimana di intenso lavoro, Luciano Spalletti potrà valutare sul campo i primi progressi della squadra. Per la prima amichevole, la Juventus dovrà far fronte a diverse assenze. Oltre i giocatori reduci dal Mondiale, non è stato convocato anche Khephren Thuram, fermato dall’infiammazione femoro-rotulea che mantiene in allerta lo staff medico. La prima occasione per Ekhator. La formazione che scenderà in campo avrà solamente un volto nuovo: Jeff Ekhator. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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