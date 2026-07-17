La Juventus è pronta ad aprire il sipario sulla nuova stagione. Domani, al St. Jakob Park di Basilea, i bianconeri affronteranno il primo test estivo contro la formazione svizzera allenata dall’ex Stephan Lichtsteiner. Dopo la prima settimana di intenso lavoro, Luciano Spalletti potrà valutare sul campo i primi progressi della squadra. Per la prima amichevole, la Juventus dovrà far fronte a diverse assenze. Oltre i giocatori reduci dal Mondiale, non è stato convocato anche Khephren Thuram, fermato dall’infiammazione femoro-rotulea che mantiene in allerta lo staff medico. La prima occasione per Ekhator. La formazione che scenderà in campo avrà solamente un volto nuovo: Jeff Ekhator. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, la prima formazione di Spalletti: Ekhator guida l’attacco contro il Basilea

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Celik è della Juventus: il secondo colpo (al cuore)

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