Juventus doppia strategia per l’attacco | Pellegrino in pole ma restano vive le alternative

Notizia in breve

La Juventus punta a rafforzare l’attacco e sta accelerando sul mercato. Pellegrino è al momento il favorito per il ruolo di centravanti, ma restano in corsa anche altre opzioni. La dirigenza lavora per consegnare al tecnico una nuova prima punta nel minor tempo possibile. La trattativa con il calciatore più vicino alla firma è in fase avanzata, mentre le alternative vengono mantenute vive nel caso non si concretizzasse l’accordo.