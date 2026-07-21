Juventus doppia strategia per l’attacco | Pellegrino in pole ma restano vive le alternative
La Juventus punta a rafforzare l’attacco e sta accelerando sul mercato. Pellegrino è al momento il favorito per il ruolo di centravanti, ma restano in corsa anche altre opzioni. La dirigenza lavora per consegnare al tecnico una nuova prima punta nel minor tempo possibile. La trattativa con il calciatore più vicino alla firma è in fase avanzata, mentre le alternative vengono mantenute vive nel caso non si concretizzasse l’accordo.
La dirigenza bianconera accelera sul mercato per consegnare a Spalletti un nuovo centravanti: Pellegrino in pole. La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è Mateo Pellegrino, ritenuto il giocatore ideale per completare l’attacco grazie alla sua struttura fisica, alla capacità di fare da riferimento centrale e alle caratteristiche che si sposano con le esigenze tattiche della squadra. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Il club bianconero starebbe lavorando a un contratto di cinque anni per l’attaccante, mentre con il Parma i contatti proseguono sulla base di un’operazione dal valore complessivo compreso tra 22 e 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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