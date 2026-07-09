La Juventus punta ancora su Kolo Muani e Sorloth come obiettivi principali per l’attacco. La società sta negoziando con i rispettivi club per portare i due giocatori in rosa. In alternativa, si valuta un altro profilo, ma l’intenzione è di concludere l’affare nel breve termine. La strategia riguarda l’innesto di elementi che possano rafforzare il reparto offensivo già nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dai club coinvolti.

Il reparto offensivo rappresenta una delle priorità della dirigenza bianconera. Si punta a chiudere per Kolo Muani e Sorloth. In alternativa all'attaccante dei Colchoneros piace Pellegrino Dopo aver individuato i reparti da rinforzare in vista della prossima stagione di Serie A,la Juventusè al lavoro per consegnare a Luciano Spalletti una rosa ancora più competitiva. Il reparto offensivo rappresenta una delle priorità della dirigenza bianconera: con Dusan Vlahovic in uscita dopo il mancato rinnovo, e con Milik che non ha convinto per la scarsa continuità fisica, il club è pronto a intervenire con decisione sul mercato. Si punta a chiudere due colpi oltre all’acquisto, già effettuato, di Ekhator. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Juventus, doppio colpo per l’attacco: Kolo Muani e Sorloth restano le priorità. Piace Pellegrino

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Juve, doppio colpo in attacco: Kolo Muani vicinissimo, Sorloth resta il sogno!!!

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