Pellegrino è tra i nomi considerati dalla Juventus per rinforzare l’attacco durante il mercato estivo. La società valuta un possibile tentativo di acquisizione nei prossimi giorni. La trattativa con il giocatore è in corso, mentre il club si muove per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, e le trattative sono in fase di sviluppo.

di Francesco Spagnolo Pellegrino è nella lista della Juventus e non è da escludere che il club bianconero possa fare un tentativo nei prossimi giorni. Il mercato estivo della Juventus si accende con nuove manovre per l’attacco. I dirigenti bianconeri, sotto la guida strategica di Giovanni Carnevali e Frederic Massara, sono alla costante ricerca del centravanti ideale da regalare al tecnico Luciano Spalletti. L’obiettivo è quello di strutturare un reparto offensivo completo e competitivo per la prossima stagione calcistica. Se da un lato la società valuta profili di caratura internazionale, dall’altro l’attenzione si è posata con decisione su una pista tutta italiana che porta direttamente in casa Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pellegrino scala le gerarchie, è lui il nome in pole position per l’attacco della Juve? Gli aggiornamenti sulla trattativa

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