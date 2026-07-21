Juve-Tomori | la pazza idea di Massara per il dopo Bremer

La Juventus sta valutando di sostituire Gleison Bremer a causa di possibili problemi di mercato. La dirigenza sta considerando un intervento rapido sul mercato per rafforzare la difesa. La scelta di un nuovo difensore si lega alla preoccupazione di perdere il giocatore attuale. La situazione ha portato a discutere anche di alternative per il reparto arretrato. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata, ma le operazioni sono in corso.

La Juventus rischia seriamente di perdere Gleison Bremer. Ecco perché la dirigenza bianconera si trova costretta a intervenire con urgenza sul mercato per blindare il reparto arretrato. E la soluzione a sorpresa potrebbe arrivare direttamente da Milano. Nel mirino del nuovo uomo mercato bianconero, Frederic Massara, è finito infatti il profilo di Fikayo Tomori. Un vero e proprio pallino del dirigente, che fu proprio colui che portò il centrale inglese in Italia sei anni fa, scommettendo su di lui ai tempi della sua esperienza con la maglia del Milan., I tasselli del puzzle sembrano potersi incastrare rapidamente. Tomori ha un contratto in scadenza nel 2027, un dettaglio che impone riflessioni in casa rossonera per evitare di arrivare a ridosso degli ultimi mesi senza un rinnovo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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