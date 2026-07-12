Tomori-Juve perché Massara lo vuole in bianconero | si riapre la pista per l’inglese

Massara ha manifestato interesse per Tomori, il difensore del Milan il cui contratto scade nel 2027. La Juventus potrebbe tornare alla carica per l’inglese in caso di addio del giocatore. La trattativa si riapre, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Il calciatore, attualmente in forza al club rossonero, è stato nel mirino di diverse squadre. La situazione resta in evoluzione, con possibili sviluppi nei prossimi giorni.

Tomori-Juve, Massara lo vuole in caso di quell’addio: si riapre la pista per l’inglese che ha il contratto in scadenza nel 2027 col Milan. Le manovre di calciomercato della Juventus per il reparto arretrato stanno entrando nel vivo, divise tra la necessità di far quadrare i conti e l’ambizione di consegnare a Luciano Spalletti una rosa competitiva. In quest’ottica, uno dei sacrificati potrebbe essere Federico Gatti. La cessione del difensore italiano (che non è un titolare per Spalletti) garantirebbe infatti un’importante boccata d’ossigeno per le casse del club bianconero, aprendo però la caccia a un sostituto all’altezza. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il profilo per la retroguardia: l’Idea Tomori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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