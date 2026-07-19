Il difensore inglese, nato nel 1997, lascerà il Milan dopo cinque stagioni e mezza durante le quali ha disputato 214 partite, segnato 7 gol e fornito 6 assist. In questo periodo ha vinto lo scudetto nel 2022 e la Supercoppa italiana nel 2025. Una leggenda del calcio inglese avrebbe avanzato un'idea insolita per convincerlo a rinnovare il contratto, ma al momento non ci sono segnali di un possibile ripensamento.

Il futuro di Fikayo Tomori sarà lontano dal Milan. Il difensore centrale inglese, classe 1997, si appresta a salutare i rossoneri dopo un'avventura durata cinque stagioni e mezza, impreziosita da ben 214 partite, 7 gol, 6 assist e 2 trofei bacheca: lo Scudetto del 2022 e la Supercoppa Italiana del 2025. Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, il club di Via Aldo Rossi saluterà definitivamente il suo numero 23. Tomori scivola nelle gerarchie: i motivi dell'addio. La scelta della cessione nasce da precise valutazioni tecniche ed economiche. Con il recente sbarco a Milano di Mario Gila, l'ex centrale del Chelsea è scivolato indietro nelle preferenze del nuovo allenatore, Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, addio Tomori: la pazza idea di una leggenda inglese per convincerlo a firmare

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