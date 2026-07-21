Il proprietario della Juve Stabia è finito sotto inchiesta nell'ambito di un'indagine sulla gestione del Superbonus. La Guardia di Finanza ha coinvolto l'imprenditore, ma il club non è stato coinvolto nell'inchiesta. L'indagine riguarda aspetti legati alle pratiche di incentivazione fiscale, mentre la squadra continua a giocare senza coinvolgimenti diretti. La situazione si è verificata a circa un mese dal passaggio di proprietà.

Tempo di lettura: 2 minuti Non c’è un attimo di tranquillità per la Juve Stabia che da appena un mese ha cambiato proprietario passando nelle mani di Alfredo Guerri, finito oggi nel mirino di una inchiesta della Guardia di Finanza della Procura di Napoli Nord. L’accusa è quella di aver posto in essere una truffa del superbonus 110% che ha portato a un sequestro di beni del valore di oltre 14 milioni di euro. “ Dall’indagine sarebbero emersi gravi indizi nei confronti del rappresentante legale delle società Domus srl nell’ambito dell’ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che, per conto di una serie di condominii, ha eseguito interventi di ristrutturazione utilizzando le agevolazioni fiscali previste nel decreto rilancio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Juve Stabia, il patron Guerri sotto inchiesta per il Superbonus: club non coinvolto

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