Dopo la conclusione del Mondiale, la Juventus ha iniziato a valutare nuovi portieri. Tra i nomi circolati ci sono Jorgensen e Trubin, che potrebbero essere considerati come alternative o opzioni di riserva. Nel frattempo, la società sta cercando di ottenere il trasferimento di Emiliano Martinez dall'Aston Villa, con l'intenzione di sostituire Michele Di Gregorio. Tuttavia, il club inglese ha finora mostrato resistenze alla cessione del portiere.

Con la fine del Mondiale, la Juventus può far partire l'assalto per Emiliano Martinez. Il Dibu è l'obiettivo numero uno per prendere il posto di Michele Di Gregorio, sempre più ai margini del progetto di Spalletti, ma convincere l'Aston Villa non sarà semplice. Gli inglesi vogliono almeno 10 milioni di euro, cifra considerata elevata da Carnevali vista l'età del portiere argentino, prossimo ai 34 anni e inoltre in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, se l'affare non dovesse sbloccarsi la Juve potrebbe decidere di virare definitivamente altrove. Oltre al profilo di Vicario, i bianconeri starebbero valutando anche due occasioni: Filip Jorgensen (Chelsea) e Antoily Trubin (Benfica). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, per la porta spuntano anche Jorgensen e Trubin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Juve: non solo il Dibu Martinez, spuntano anche le “occasioni” Trubin e Jorgensen per la porta. I dettagliSul mercato della Juventus, oltre al nome di Dibu Martinez, emergono le candidature di Filip Jorgensen e Anatolij Trubin per la porta.

Leggi anche: Jorgensen alla Juve, perché il portiere è ideale per i bianconeri? Questa caratteristica è perfetta per Spalletti

Temi più discussi: Dibu Martinez, perché non è finita: le due strade della Juve per la porta; Juve, Muharemovic va al Leeds e porta 19 milioni: si sblocca il mercato, portiere e 9 le priorità; Juve su Lucumì: Muharemovic al Leeds porta 20 milioni per l'assalto; Spalletti: Scudetto? Troppo distanti. Lottiamo per le prime 4. Vlahovic? Porte aperte, ma deve citofonare.

L’obiettivo della #Juventus per la porta resta il Dibu #Martinez ma la trattativa con l’ #AstonVilla non è semplice Secondo Sky Sport, la società bianconera sta valutando una nuova proposta al club inglese per chiudere l’operazione #juventusnews24 x.com

Juventus, spunta Trubin per la porta: l'alternativa al Dibu Martinez?La Juventus valuta Anatoliy Trubin del Benfica come alternativa a Dibu Martinez: per il club portoghese, serviranno almeno 30 milioni ... msn.com

Juventus, per la porta sale De GeaLa Juventus continua a lavorare per rinforzare la porta in vista della nuova stagione, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un estremo difensore esperto, capace di garantire personalità, leadersh ... tuttojuve.com