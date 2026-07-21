Adidas e Juventus hanno presentato la maglia Away per la stagione 2026-27, caratterizzata da un colore rosa che richiama le origini del club. Il design combina un look moderno con il classico tono, integrando il logo adidas Trefoil. La divisa rappresenta un omaggio al passato, mantenendo un collegamento con le radici storiche della squadra. La maglia sarà indossata nelle partite fuori casa della prossima stagione.

Adidas e Juventus svelano oggi la nuova maglia Away per la stagione 202627: un design che riconnette il Club alle sue origini, reinterpretando l'iconica colorazione rosa attraverso una lente moderna e integrando il logo adidas Trefoil. Si fondono così l'innovazione delle prestazioni di altissimo livello e il forte legame con la cultura calcistica e lo stile off-pitch., "Prima che il bianco e il nero diventassero sinonimo di Juventus, c'era il rosa. Indossato dal Club nei suoi primissimi anni, questo colore rimane uno dei capitoli più affascinanti della storia bianconera. Per la stagione 202627, Adidas ritorna alle radici,... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, la divisa away è un omaggio al passato: torna il rosa FOTO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Numeri d'oro e un omaggio al passato: la prima maglia della Juve per la prossima stagioneIl club ha presentato la nuova maglia ufficiale per la stagione 2026-2027, caratterizzata da dettagli che richiamano i numeri d'oro.

Paratici torna allo Stadium da ex, il popolo bianconero non dimentica il passato: l’accoglienza prima di Juve FiorentinaPrima della partita tra Juventus e Fiorentina, il ritorno di un ex dirigente allo stadio è stato accompagnato da un caloroso saluto da parte dei...

Temi più discussi: Milan, attesa per la 2^ maglia. E la frase sul colletto fa impazzire i tifosi rossoneri; Seconda maglia Juventus 26-27 filtrata - Foto ufficiali; Today’s Papers: Kolo Muani moves away from Juve, Ederson deal collapses; FOTO: Je’von Evans presenta la nuova maglia della Juventus a Raw.

ESCLUSIVA: svelato il font ufficiale della maglia Away #Juventus 26-27, con texture zebrata. La divisa sarà presentata la prossima settimana, probabilmente già nella giornata di domani. x.com

Douglas Luiz spacca la Juve: Spalletti e Comolli divisi sul brasilianoL'ordine di John Elkann, dopo le liti e le tensioni alla Continassa degli ultimi giorni, è stato chiaro: cari Damien (Comolli) e Luciano (Spalletti), trovate un modo per andare d'accordo per il bene ... gazzetta.it

La terza maglia Juve in anteprima, tifosi già divisi: Magari senza quelle fiamme…In attesa di capire quale sarà l’esito della stagione in corso per la Juventus, tra la rincorsa alla Champions complicatasi dopo l’ultimo turno di campionato e le questioni interne al club da ... tuttosport.com