Numeri d' oro e un omaggio al passato | la prima maglia della Juve per la prossima stagione

Il club ha presentato la nuova maglia ufficiale per la stagione 2026-2027, caratterizzata da dettagli che richiamano i numeri d'oro. La divisa di casa si distingue per un design che celebra il passato, con una combinazione di colori tradizionali e particolari geometrici. La presentazione è stata accompagnata dalla diffusione delle immagini ufficiali del kit, che sarà indossato dai giocatori nelle prossime partite ufficiali.

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