Numeri d' oro e un omaggio al passato | la prima maglia della Juve per la prossima stagione
Il club ha presentato la nuova maglia ufficiale per la stagione 2026-2027, caratterizzata da dettagli che richiamano i numeri d'oro. La divisa di casa si distingue per un design che celebra il passato, con una combinazione di colori tradizionali e particolari geometrici. La presentazione è stata accompagnata dalla diffusione delle immagini ufficiali del kit, che sarà indossato dai giocatori nelle prossime partite ufficiali.
La voglia di tornare a vincere si trasmette anche attraverso i dettagli più piccoli. E così la prima maglia della Juventus per la prossima stagione, ora ufficiale, urla "oro" in ogni suo dettaglio: il metallo delle medaglie del primo posto, il materiale dei trofei per eccellenza colora la divisa di casa 2026-2027 della Signora nei numeri sulla schiena dei calciatori, nello sponsor Jeep, nel logo dello sponsor tecnico Adidas e addirittura nello stemma del club. E, se i tifosi apprezzano una spolverata di storia, quel sapore arriva dal ritorno del classico colletto a polo ispirato alle storiche divise del passato bianconero. Oltre al design...🔗 Leggi su Gazzetta.it
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