Paratici torna allo Stadium da ex il popolo bianconero non dimentica il passato | l’accoglienza prima di Juve Fiorentina

Prima della partita tra Juventus e Fiorentina, il ritorno di un ex dirigente allo stadio è stato accompagnato da un caloroso saluto da parte dei tifosi bianconeri. L’accoglienza risale ai giorni passati, quando il protagonista aveva ricoperto ruoli importanti all’interno del club. La presenza di questa figura ha attirato l’attenzione nel pre-gara, creando un momento di confronto tra passato e presente. La partita si è svolta in un clima in cui i supporters hanno espresso il loro sentimento nei confronti del personaggio tornato inaspettatamente nella cornice dello stadio.

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di Luca Fioretti Paratici torna a Torino da avversario ricevendo il tributo dei vecchi tifosi prima del match domenicale contro la Fiorentina. Un’accoglienza calorosa ha caratterizzato il prepartita della sfida di mezzogiorno allo Stadium. Fabio Paratici è stato accolto da saluti e applausi scroscianti provenienti dalla tribuna, a testimonianza di un legame che il tempo non ha affatto scalfito. Il popolo bianconero ha voluto manifestare il proprio affetto verso l’ ex direttore sportivo, oggi in forza alla Fiorentina. I sostenitori non hanno dimenticato il lavoro svolto dal dirigente durante il ciclo vincente. Molti spettatori si sono alzati in piedi per tributare un sincero ringraziamento all’ ex manager, visibilmente emozionato per la splendida dimostrazione ricevuta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paratici torna allo Stadium da ex, il popolo bianconero non dimentica il passato: l’accoglienza prima di Juve Fiorentina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cervelli Juve, il coach bianconero dell’Italia del Baseball ospite allo Stadium – FOTO Juve Fiorentina LIVE: squadre arrivate allo Stadium, le formazioni ufficialidi Marco BaridonJuve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 2025/26... Lo Stadium non dimentica Paratici. Tanti applausi per lui, che risponde: Qui anni bellissimiAccoglienza speciale quella vissuta da Fabio Paratici. Per la prima volta il dirigente viola è entrato allo Stadium da avversario dopo undici anni trascorsi alla Juventus, dove dal 2010 al 2021 ha cos ... tuttomercatoweb.com Juve-Fiorentina come 'Ex on the pitch': prima allo Stadium per Paratici, Vlahovic sfida il tabù‘Ex on the pitch’, che non è il programma televisivo di dubbio gusto prodotto da un noto canale televisivo, ma ciò che vedremo quest’oggi tra Juventus e Fiorentina. tuttomercatoweb.com La faccio breve: Opzione 1: Ibra moncada paratici Opzione 2: Galliani allegri e ds ex Sassuolo Opzione 3: Furlani d amico italiano x.com