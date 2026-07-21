Kolo Muani e Zirkzee stanno competendo per un ruolo importante in squadra, entrambi non sono centravanti che aspettano solo davanti alla porta. I loro numeri dimostrano che entrambi contribuiscono anche in altre fasi di gioco, non limitandosi al ruolo di finalizzatori. Attualmente, sono i principali candidati per la maglia più rilevante che il tecnico ha in programma di affidare alla Juventus nella prossima stagione.

Nessuno dei due è una prima punta che si limita ad aspettare il pallone giusto davanti alla porta. Eppure, Kolo Muani e Zirkzee in questo momento si contendono forse la maglia più importante che ha da affidare Spalletti nella prossima stagione alla Juventus. L’allenatore chiede da tempo fisicità nell’area di rigore avversaria, meglio se attraverso un calciatore tecnicamente valido. Sia Kolo Muani sia Zirkzee lo sono, anche se entrambi reduci da una stagione negativa, nella quale hanno giocato poco e male. Ora, però, sono nel mirino della Juve, che sta cercando di capire quale sia la soluzione migliore. Secondo i dati Sofascore, Kolo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, centravanti a confronto: ecco cosa dicono i numeri di Kolo Muani e Zirkzee

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