Dopo aver concluso la sua prima stagione con il Real Madrid, il calciatore è stato fotografato come modello per la linea uomo di Skims. Le immagini mostrano il giocatore con boxer, in uno sfondo semplice e con un pallone, in preparazione agli Europei con la nazionale inglese. La campagna è stata realizzata poco prima della partenza per la competizione internazionale. Non sono stati resi noti dettagli contrattuali o accordi specifici tra le parti.

Bellingham aveva appena concluso la sua prima stagione al Real Madrid e si preparava a giocare gli Europei con l’Inghilterra. Skims, con notevole senso dell’opportunità, lo ha fotografato nei modelli della linea uomo: boxer, sfondo essenziale e un pallone, giusto per ricordarci quale fosse il suo vero lavoro. «Tutti indossano Skims», diceva Bellingham nel video della campagna, dopo un paio di palleggi in un paio di boxer grigi. Tutti, forse, è una parola grossa, ma almeno lui - a quanto pare - sì. E gli stanno pure bene: del resto, se non a Jude Bellingham, a chi? A sceglierlo, naturalmente, è stata Kim Kardashian, che per le campagne di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jude Bellingham e quella volta che ha fatto il modello di intimo per Skims (grazie, Kim)

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Bellingham ha fatto PIANGERE HAALAND per la SECONDA VOLTA!

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