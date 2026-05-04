Kim Kardashian denunciata da una stilista newyorkese | Con Skims ha copiato il nome del mio brand

Una stilista newyorkese ha presentato una denuncia contro una nota influencer, accusandola di aver copiato il nome del suo marchio di intimo. La stilista ha dichiarato di aver avviato il suo brand circa dieci anni prima rispetto all'influencer, che ha fondato una linea simile sotto il nome Skims. La causa riguarda la presunta violazione del marchio e la somiglianza tra i due nomi di brand.

Kim Kardashian è stata denunciata per violazione del marchio da una stilista newyorkese: ha fondato un piccolo brand di intimo 10 anni prima dell'influencer.🔗 Leggi su Fanpage.it

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