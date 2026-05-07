Un’indagine è in corso riguardo a un video intimo che coinvolge Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Secondo quanto riferito, circa 3.000 persone hanno avuto accesso al contenuto, che ha suscitato grande attenzione. La vicenda è diventata oggetto di discussione pubblica e ha portato a verifiche da parte delle autorità competenti. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sullo stato delle indagini o sui provvedimenti adottati.

"> L’inchiesta sul video intimo di Stefano De Martino e Caroline Tronelli. L’inchiesta riguardante il video intimo di Stefano De Martino e della sua ex compagna Caroline Tronelli sta entrando in una fase cruciale. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la Polizia Postale, dopo mesi di indagini tecniche, ha identificato circa tremila persone coinvolte nella diffusione non autorizzata del filmato. Questo sviluppo amplia la portata delle conseguenze legali, con un concreto rischio di denuncia per condivisione non consensuale di materiale intimo. Tale reato è punito dal codice penale con pene fino a sei anni di reclusione e sanzioni pecuniarie che possono raggiungere i quindicimila euro.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Stefano De Martino: il video intimo che ha coinvolto 3000 persone e ha fatto scalpore

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