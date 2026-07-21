Jones resta l’obiettivo principale per il centrocampo | servono cessioni per sbloccare l’affare

Da internews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Inter sta ancora valutando l’acquisto di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare il reparto. Tuttavia, per poter procedere con l’affare, sono necessarie alcune cessioni in rosa. La società nerazzurra tiene sotto controllo la situazione del giocatore e valuta le possibilità di inserimento in trattativa, in attesa di definire le uscite che possano facilitare l’operazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Inter  continua a monitorare con grande attenzione la situazione di  Curtis Jones. Il centrocampista del  Liverpool rappresenta un obiettivo concreto per rinforzare la mediana e garantire caratteristiche differenti all’organico a disposizione di  Cristian Chivu. Nonostante l’interesse mai sopito, le condizioni per impostare la trattativa rimangono invariate rispetto alle ultime settimane. Secondo quanto riportato dalla  Gazzetta dello Sport, i  Reds  continuano a valutare il cartellino del giocatore circa  40 milioni di euro. La scadenza del contratto fissata al  2027  garantisce per ora forza contrattuale al club inglese, ma la dirigenza milanese resta alla finestra per cogliere eventuali margini di manovra. 🔗 Leggi su Internews24.com

jones resta l8217obiettivo principale per il centrocampo servono cessioni per sbloccare l8217affare
© Internews24.com - Jones resta l’obiettivo principale per il centrocampo: servono cessioni per sbloccare l’affare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’Inter cambia i piani a centrocampo: Curtis Jones diventa il preferito di Chivu e frena l’affare KonéL’Inter ha deciso di cambiare rotta nel mercato di gennaio, puntando su Curtis Jones come nuovo obiettivo per il centrocampo.

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Frattesi è la chiave per sbloccare Palestra, le cifre per l’affare Curtis Jones

Temi più discussi: Inter, Jones va al Nottingham Forest? La reazione social del centrocampista; Calciomercato Inter, da Spence fino a Molina e Doué: tutti i nomi per l'esterno destro; TRIBUNA.COM * SERIE A: JONES UNICO OBIETTIVO PER RINFORZARE IL CENTROCAMPO DELL'INTER: DUE LE CONDIZIONI PER REALIZZARE L'OPERAZIONE; Inter, brusca frenata per Khalaili: visite mediche non idonee. Derby con il Milan per un obiettivo.

jones resta l obiettivoInter, Frattesi blocca Jones: Juventus e Nottingham non affondano per l'italianoL'Inter sogna Curtis Jones per il centrocampo, ma il possibile affare dipende dalle cessioni di Frattesi e Asllani, finora ancora senza sbocchi. tuttojuve.com

jones resta l obiettivoInter, Curtis Jones resta il primo obiettivo: il Nottingham Forest ci prova, ma il centrocampista prende tempoIl Liverpool continua a chiedere almeno 30 milioni di sterline per Curtis Jones, mentre i nerazzurri monitorano la situazione in attesa di un possibile margine di trattativa L’Inter continua a lavorar ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web