Jones resta l’obiettivo principale per il centrocampo | servono cessioni per sbloccare l’affare
L’Inter sta ancora valutando l’acquisto di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare il reparto. Tuttavia, per poter procedere con l’affare, sono necessarie alcune cessioni in rosa. La società nerazzurra tiene sotto controllo la situazione del giocatore e valuta le possibilità di inserimento in trattativa, in attesa di definire le uscite che possano facilitare l’operazione.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Inter continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool rappresenta un obiettivo concreto per rinforzare la mediana e garantire caratteristiche differenti all’organico a disposizione di Cristian Chivu. Nonostante l’interesse mai sopito, le condizioni per impostare la trattativa rimangono invariate rispetto alle ultime settimane. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i Reds continuano a valutare il cartellino del giocatore circa 40 milioni di euro. La scadenza del contratto fissata al 2027 garantisce per ora forza contrattuale al club inglese, ma la dirigenza milanese resta alla finestra per cogliere eventuali margini di manovra. 🔗 Leggi su Internews24.com
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GdS -Curtis Jones resta un obiettivo concreto per l'Inter. Insieme a Djed Spence, c'è un altro profilo inglese che continua a piacere molto ai nerazzurri, soprattutto a Cristian Chivu. Si tratta di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool apprezzato da tempo p facebook
SI - Resta vivo l'obiettivo #Jones: smentita la nuova offerta al #Liverpool x.com
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