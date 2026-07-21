Jones resta l’obiettivo principale per il centrocampo | servono cessioni per sbloccare l’affare

Notizia in breve

L’Inter sta ancora valutando l’acquisto di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare il reparto. Tuttavia, per poter procedere con l’affare, sono necessarie alcune cessioni in rosa. La società nerazzurra tiene sotto controllo la situazione del giocatore e valuta le possibilità di inserimento in trattativa, in attesa di definire le uscite che possano facilitare l’operazione.