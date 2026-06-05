L’Inter cambia i piani a centrocampo | Curtis Jones diventa il preferito di Chivu e frena l’affare Koné

Notizia in breve

L’Inter ha deciso di cambiare rotta nel mercato di gennaio, puntando su Curtis Jones come nuovo obiettivo per il centrocampo. La scelta è stata comunicata ai agenti del giocatore e a Chivu, che lo preferisce a Koné. Di conseguenza, l’affare Koné è stato rallentato e potrebbe essere accantonato. La società nerazzurra ha aggiornato le sue strategie, concentrandosi sul giovane centrocampista.