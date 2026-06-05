L’Inter cambia i piani a centrocampo | Curtis Jones diventa il preferito di Chivu e frena l’affare Koné
L’Inter ha deciso di cambiare rotta nel mercato di gennaio, puntando su Curtis Jones come nuovo obiettivo per il centrocampo. La scelta è stata comunicata ai agenti del giocatore e a Chivu, che lo preferisce a Koné. Di conseguenza, l’affare Koné è stato rallentato e potrebbe essere accantonato. La società nerazzurra ha aggiornato le sue strategie, concentrandosi sul giovane centrocampista.
I radar di mercato dell’ Inter rimangono costantemente accesi sulla linea mediana, ma le priorità storiche del club nerazzurro stanno subendo una profonda e inaspettata mutazione geometrica. Non è un mistero che la dirigenza di Viale della Liberazione segua da lunghissimo tempo il profilo di Manu Koné, centrocampista francese attualmente in forza alla Roma. Già nel corso della passata sessione estiva di trasferimenti, il numero 17 giallorosso era andato a un passo dal vestire la maglia nerazzurra, un matrimonio sportivo sfumato soltanto nelle battute finali del mercato ma mai del tutto accantonato. L’Inter è rimasta per mesi sulle tracce del calciatore ex Borussia Mönchengladbach, spinta anche dalla fortissima stima professionale che l’allenatore Cristian Chivu nutre nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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LInter prepara una scelta che cambia il centrocampo
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