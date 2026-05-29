L'Inter sta valutando l'acquisto di Curtis Jones, con una trattativa in corso. Frattesi rimane il primo obiettivo per il centrocampo, considerato decisivo per sbloccare l'affare. Le cifre offerte per Jones si aggirano intorno a una cifra stabilita da entrambe le parti. Sono in corso incontri tra i rappresentanti delle parti per definire i dettagli. La conclusione della trattativa dipende anche dall'esito delle negoziazioni per Frattesi.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Frattesi è la chiave per sbloccare Palestra, le cifre per l’affare Curtis Jones

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INTER TRA USCITE E INGRESSI: SENESI, FRATTESI E LA TRATTATIVA SEGRETA!

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