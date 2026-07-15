Calciomercato Inter spunta l’idea John Stones | il difensore inglese si è proposto ai nerazzurri
Il difensore inglese John Stones si è proposto all'Inter come possibile acquisto a parametro zero. Stones, ex Manchester City, è in cerca di una nuova squadra. Restano da chiarire le condizioni fisiche e l’ingaggio richiesto. La società nerazzurra sta valutando l’interesse e le eventuali condizioni contrattuali. La trattativa si inserisce nel mercato in corso, con attenzione alle disponibilità economiche e alle esigenze della rosa.
di Alberto Petrosilli Il centrale ex Manchester City Stones rappresenta un’opportunità a parametro zero, ma restano dubbi su ingaggio e condizioni fisiche. Tra i numerosi nomi accostati all’ Inter nelle ultime settimane, c’è anche quello di John Stones, profilo di grande esperienza internazionale che potrebbe rappresentare un’occasione interessante per rinforzare il reparto difensivo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale inglese, ormai svincolato dopo l’addio al Manchester City, si sarebbe proposto al club nerazzurro attraverso i propri agenti già nello scorso mese di marzo, quando era ormai evidente che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato. 🔗 Leggi su Internews24.com
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