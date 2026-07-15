Calciomercato Inter spunta l’idea John Stones | il difensore inglese si è proposto ai nerazzurri

Notizia in breve

Il difensore inglese John Stones si è proposto all'Inter come possibile acquisto a parametro zero. Stones, ex Manchester City, è in cerca di una nuova squadra. Restano da chiarire le condizioni fisiche e l’ingaggio richiesto. La società nerazzurra sta valutando l’interesse e le eventuali condizioni contrattuali. La trattativa si inserisce nel mercato in corso, con attenzione alle disponibilità economiche e alle esigenze della rosa.