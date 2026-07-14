Torna di moda John Stones | l’inglese è un’idea concreta dell’Inter ma tutto dipende da Pavard

Da internews24.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter sta valutando l'acquisto di John Stones, difensore centrale inglese, come possibile rinforzo per la linea difensiva. La trattativa dipende anche dalla disponibilità di Pavard, che potrebbe essere ceduto o meno. La società nerazzurra, attraverso il settore sportivo, ha messo nel mirino anche altri profili, ma Stones resta tra le opzioni principali. La decisione definitiva non è ancora stata presa, e tutto dipende dalle eventuali cessioni in rosa.

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di Alberto Petrosilli La dirigenza nerazzurra lavora anche per la difesa: il centrale inglese Stones è tra i profili valutati da Chivu e dalla dirigenza. Se la ricerca di un esterno destro resta la priorità assoluta del mercato dell’ Inter, la dirigenza nerazzurra continua a muoversi anche per rinforzare il reparto arretrato. Dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, il club è infatti alla ricerca di almeno un difensore centrale di spessore da inserire nella rosa di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tra i nomi finiti sul taccuino della società c’è anche quello di John Stones, profilo di grande esperienza internazionale che rappresenterebbe un innesto di assoluto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

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