Torna di moda John Stones | l’inglese è un’idea concreta dell’Inter ma tutto dipende da Pavard

Notizia in breve

L'Inter sta valutando l'acquisto di John Stones, difensore centrale inglese, come possibile rinforzo per la linea difensiva. La trattativa dipende anche dalla disponibilità di Pavard, che potrebbe essere ceduto o meno. La società nerazzurra, attraverso il settore sportivo, ha messo nel mirino anche altri profili, ma Stones resta tra le opzioni principali. La decisione definitiva non è ancora stata presa, e tutto dipende dalle eventuali cessioni in rosa.