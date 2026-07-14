Torna di moda John Stones | l’inglese è un’idea concreta dell’Inter ma tutto dipende da Pavard
L'Inter sta valutando l'acquisto di John Stones, difensore centrale inglese, come possibile rinforzo per la linea difensiva. La trattativa dipende anche dalla disponibilità di Pavard, che potrebbe essere ceduto o meno. La società nerazzurra, attraverso il settore sportivo, ha messo nel mirino anche altri profili, ma Stones resta tra le opzioni principali. La decisione definitiva non è ancora stata presa, e tutto dipende dalle eventuali cessioni in rosa.
di Alberto Petrosilli La dirigenza nerazzurra lavora anche per la difesa: il centrale inglese Stones è tra i profili valutati da Chivu e dalla dirigenza. Se la ricerca di un esterno destro resta la priorità assoluta del mercato dell’ Inter, la dirigenza nerazzurra continua a muoversi anche per rinforzare il reparto arretrato. Dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, il club è infatti alla ricerca di almeno un difensore centrale di spessore da inserire nella rosa di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Tra i nomi finiti sul taccuino della società c’è anche quello di John Stones, profilo di grande esperienza internazionale che rappresenterebbe un innesto di assoluto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com
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