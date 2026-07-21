Jennifer’s Body torna al cinema | Megan Fox pronta a riprendere il ruolo che l’ha resa iconica

Jennifer’s Body torna al cinema con Megan Fox pronta a riprendere il ruolo di Jennifer Check. Dopo quasi vent’anni dall’uscita del primo film, si parla di un sequel che potrebbe vedere l’attrice riprendere il personaggio diventato iconico. Le voci circolano da indiscrezioni e non ci sono ancora conferme ufficiali. La produzione potrebbe riprendere in futuro, ma non sono stati rilasciati dettagli precisi.

A distanza di quasi vent’anni dall’uscita del primo film, Jennifer’s Body sarebbe finalmente pronto a tornare sul grande schermo. E secondo le ultime indiscrezioni, Megan Fox riprenderà il ruolo di Jennifer Check nel sequel dell’horror diventato negli anni un autentico film di culto. Stando alle informazioni pubblicate da Production Weekly, le riprese dovrebbero iniziare a ottobre a Vancouver. Dietro la macchina da presa tornerebbe Karyn Kusama, mentre la sceneggiatura sarebbe ancora una volta firmata dalla Premio Oscar Diablo Cody, già autrice del film del 2009. Per quanto riguarda il cast, Amanda Seyfried non avrebbe ancora firmato il contratto, ma diverse fonti sostengono che il suo ritorno nei panni di Needy Lesnicki sia molto probabile. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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In Jennifers Body (2009), Megan Foxs Transformation Wasnt Just CGI

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